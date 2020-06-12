Смертность от гриппа вдвое выше, чем от COVID-19

12 июня 2020 | 10:02

Данные Минздрава о смертности от COVID-19 вдвое меньше смертности от ОРВИ и пневмонии за тот же период прошлого года - “Опендатабот”.

Государственная служба статистики не публикует данные об умерших украинцах во время карантина. В то же время, согласно данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 4 июня 2020 года зарегистрировано 747 смертей от COVID-19 c начала карантина – это в среднем 249 умерших в месяц. Этот показатель вдвое меньше данных о смертности от ОРВИ и пневмонии за тот же период 2019 года.

Об этом KV стало известно из сообщения “Опендатабот” – сервиса по сбору и анализу данных основных публичных реестров Украины.

“В начале года мы обратились в Госстат с просьбой предоставить статистику по смертности в Украине, в том числе и от болезней органов дыхания, гриппа и пневмоний. Также хотели отслеживать динамику во время карантина. По данным службы статистики, до старта карантина ежемесячно от болезней дыхательных путей умирало около тысячи человек, из них из-за ОРВИ и пневмонии – около 500 человек. Пиковым месяцем с наибольшей смертностью людей от проблем с дыхательными путями из года в год остается январь”, – говорится в сообщении.

В конце мая сервис “Опендатабот” вновь обратился в Госстат с просьбой предоставить такие данные, охватывающие период карантина, однако в службе сообщили, что не публикуют эту информацию во время карантина.

Официальные данные, обнародованные Минздравом, по состоянию на 4 июня 2020 года говорят о 747 смертей от коронавируса от начала карантина – это в среднем 249 умерших в месяц. Этот показатель вдвое меньше данных о смертности от ОРВИ и пневмонии за тот же период 2019 года.

“Без полного объема данных о смертности от болезней дыхательных путей любые сравнения невозможны. Для того, чтобы делать выводы об оправданности карантина, который нанес значительный ущерб всем сферам жизни украинцев, мы должны владеть данными о реальных показателях смертности и их причинах”, – прокомментировал Алексей Иванкин, основатель “Опендатабот”.

Сервис “Опендатабот” намерен продолжать следить за развитием событий и ждать обнародования официальных данных о смертности после карантина.

Киеввласть