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Уряд заборонив проведення пробного ЗНО
13 июня 2020 | 12:43
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Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів, якою встановлено карантин з 22 травня до 22 червня 2020 року».
Зміни до постанови Кабінету Міністрів внесені 12 червня і оприлюднені на сайті Урядового порталу. Відповідно до затверджених змін, пробне ЗНО виключено із переліку заходів, проведення яких дозволено у період карантину (у підпункті 4 пункту 3 постанови №392 виключено слово «пробне») . Виходячи з цього, на період дії карантину, який триватиме до 22 червня, буде заборонено відвідування закладів освіти її здобувачами для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Як відомо, дві сесії пробного ЗНО мали бути проведені 15 та 17 червня 2020 року. Нагадаємо, напередодні освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив про те, що отримав інформацію про начебто підготовку рішення про скасування проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Додано 11.05: Інформацію про скасування пробного ЗНО у суботу вранці підтвердив також міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
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