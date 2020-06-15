|
От инсульта умерла уастница одесского ультрамарафона
15 июня 2020 | 08:25
распечатать комментарии [0] добавить в
Спортсменку нашли без сознания за 10 км до финиша В Одесской больнице от инсульта умерла участница сборной команды Украины по суточному бегу Екатерина Катющева. Девушка принимала участие в ультрамарафоне "Ультра-Трейл Куяльник". Об этом в Facebook сообщил представитель Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.
Отметим, что спортсментку искали 8 часов после того, как она отметилась на последнем перед финишем контрольном пункте за 10 км до окончания дистанции. Однако до финиша она не дошла.
Сначала участники марафона подозревали, что девушку похитили. На поиски спортсменки направили полицию с кинологами. Впоследствии стало известно, что Екатерину Катющеву нашли без сознания, однако доставили в больницу в сознании.
Спортсменка получила тепловой удар. Стоит отметить, что на местности, где проходил марафон, практически не было деревьев и естественной тени.
"Инсульт. Врачи делали все, что могли. Но вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне, когда температура под 40 градусов", - написал Соколов вечером 14 июня.
Один из участников поисков Екатерины, Игорь Мишко, отмечал, что спорстменка имела достаточно высокий уровень подготовки и была среди лидеров во время этого забега. Однако до сих пор она не принимала участия в подобных марафонах. Полная дистанция ультрамарафона составляет 67 километров.
также читайте
[05.06.2020]
|
по теме
Уряд заборонив проведення пробного ЗНО
13. 06. 2020 | 12:43
Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів, якою встановлено карантин з 22 травня до 22 червня 2020 року».
Смертность от гриппа вдвое выше, чем от COVID-19
12. 06. 2020 | 10:02
Данные Минздрава о смертности от COVID-19 вдвое меньше смертности от ОРВИ и пневмонии за тот же период прошлого года - “Опендатабот”.
ГБР пришло с обыском к экс-министру Омеляну
12. 06. 2020 | 09:41
Сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обыском в дом экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом он сообщил в фейсбуке.
ЕС тотально откроет границы с 1 июля
11. 06. 2020 | 08:18
Европейский Союз намерен полностью отменить контроль на внутренних границах до конца июня и позволить "несущественные" путешествия, в том числе без крайней необходимости, на внешних границах ЕС уже с 1 июля. Такое заявление сделал высокий представитель ЕС и вице-президент Еврокомиссии Хосеп Боррель во время виртуальной пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Еврокомиссии, передает "ДС" со ссылкой на "Укринформ".
Отдых для россиян подорожает
10. 06. 2020 | 11:45
Сохранение ограничений для выезда российских граждан за рубеж на отдых приведет к росту цен на внутренних направлениях на треть, считает вице-президент АТОР Александр Курносов. По его словам, рост стоимости за размещение на курортах России обусловлен не потребностью компенсировать упущенную прибыль, а увеличением спроса у россиян на отечественные курорты ввиду отсутствия альтернативы.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»