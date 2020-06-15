Аваковское фиаско: Бочковский окончательно восстановлен в должности

“Кассационный суд в составе Верховного суда поставил точку в деле о восстановлении Сергея Бочковского в должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Суд подтвердил решение как первой судебной инстанции – Окружного административного суда г.Киева от 26.04.2018, так и последующее решение апелляционной инстанции. Ими были признаны противоправными распоряжение Кабинета министров Украины от 25.03.2015 об увольнении Сергея Бочковского с должности главы ГСЧС и соответствующий приказ ГСЧС. Он восстановлен в должности с момента увольнения, то есть с 25.03.2015”, – цитирует издание Федоренко.

Кроме того, адвокат сообщил, что в понедельник, 15 июня, Шевченковский районный суд Киева будет рассматривать уголовное производство против Бочковского, которое в 2015 году было основанием для его увольнения.

Напомним, 25 марта 2015 года на заседании Кабинета Министров правоохранители задержали Сергея Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение.

Печерский районный суд Киева 28 марта удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 млн грн. Бочковский вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля.

Главное следственное управление МВД 8 октября 2015 года закончило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению чиновников. Действия Бочковского были квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Действия В.Стоецкого квалифицированы также по ч.4 ст.368 и ч.2 ст.364 УК. По информации МВД, действия экс-чиновников нанесли убытки государству на сумму более 6,6 млн грн.

26 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета Министров Украины об увольнении Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также суд определил взыскание с ГСЧС в пользу Бочковского средней зарплаты за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 по день фактического восстановления в должности.

В свою очередь, МВД обжаловало решение Окружного админсуда Киева о восстановлении Бочковского в должности главы ГСЧС.

Бочковский также подал заявление в Кабмин о восстановлении в должности главы ГСЧС.

8 августа апелляционный суд Киева принял решение о восстановлении в должности начальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского, частично удовлетворив апелляционную жалобу.

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