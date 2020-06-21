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На Житомирщине уголовник подрезал восьмерых, один скончался
21 июня 2020 | 19:52
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В Житомирской области в ночь на 21 июня местный житель зарезал мужчину и ранил еще восьмерых человек. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Инцидент произошел в кафе пгт. Иршанск.
"Между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, где нападавший нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще восемь человек, которые пытались его успокоить", - говорится в сообщении.
После этого нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле. В области объявили план “Перехват”.
Всех пострадавших доставили в больницу. Один человек от полученных ножевых ранений скончался, семь находятся на лечении, одного выписали.
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