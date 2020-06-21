На Житомирщине уголовник подрезал восьмерых, один скончался

21 июня 2020 | 19:52

В Житомирской области в ночь на 21 июня местный житель зарезал мужчину и ранил еще восьмерых человек. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Инцидент произошел в кафе пгт. Иршанск.

"Между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, где нападавший нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще восемь человек, которые пытались его успокоить", - говорится в сообщении.

После этого нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле. В области объявили план “Перехват”.

Всех пострадавших доставили в больницу. Один человек от полученных ножевых ранений скончался, семь находятся на лечении, одного выписали.

"ЛБ"