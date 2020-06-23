ТЕМА

Журналист Дудь оскорбил власть и лично Путина

23 июня 2020 | 10:11

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Депутат написал на него заяву.


Ярославский депутат пожаловался в Следственный комитет России на журналиста Юрия Дудя из-за его публикации с критикой конституционной реформы. Дмитрий Петровский убежден, что Дудь совершил публичное оскорбление власти и, в частности, президента Владимира Путина.
 



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