Журналист Дудь оскорбил власть и лично Путина

Ярославский депутат пожаловался в Следственный комитет России на журналиста Юрия Дудя из-за его публикации с критикой конституционной реформы. Дмитрий Петровский убежден, что Дудь совершил публичное оскорбление власти и, в частности, президента Владимира Путина.

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