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Журналист Дудь оскорбил власть и лично Путина
23 июня 2020 | 10:11
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Депутат написал на него заяву.
Ярославский депутат пожаловался в Следственный комитет России на журналиста Юрия Дудя из-за его публикации с критикой конституционной реформы. Дмитрий Петровский убежден, что Дудь совершил публичное оскорбление власти и, в частности, президента Владимира Путина.
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