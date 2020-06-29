|
Больше половины украинцев считают уголовные дела против Порошенко борьбой за справедливость
29 июня 2020 | 17:40
распечатать комментарии [0] добавить в
Чуть более половины украинцев (51%) считают, что расследование уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко являются наказанием за его преступления и борьбой за справедливость. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного в понедельник, 29 июня.
Так, участникам опроса задали вопрос, считают ли они, что расследование уголовных дел против Петра Порошенко является наказанием за нарушение закона и борьбой за справедливость, или же - политическим преследованием экс-президента со стороны действующей власти. 51% опрошенных выбрали первый вариант, 30% - второй, 19% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.
также читайте
[26.06.2020]
[23.06.2020]
[23.06.2020]
[23.06.2020]
[23.06.2020]
|
по теме
Экс-премьер Франции получил пять лет
29. 06. 2020 | 17:44
Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции
26. 06. 2020 | 13:48
Если законопроект пройдет в Сенате, его передадут на подпись президенту США.
Шмыгаль не видит оснований для увольнения Авакова
26. 06. 2020 | 13:46
Глава Кабмина заявил, что Аваков эффективно управляет большой правоохранительной системой.
Украинцы оценили первый год президентства Зеленского
26. 06. 2020 | 13:40
Граждане считают, что Зеленский работал не плохо и не хорошо, средняя оценка - "тройка".
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»