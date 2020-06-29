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Больше половины украинцев считают уголовные дела против Порошенко борьбой за справедливость

29 июня 2020 | 17:40

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Чуть более половины украинцев (51%) считают, что расследование уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко являются наказанием за его преступления и борьбой за справедливость. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного в понедельник, 29 июня.


Так, участникам опроса задали вопрос, считают ли они, что расследование уголовных дел против Петра Порошенко является наказанием за нарушение закона и борьбой за справедливость, или же - политическим преследованием экс-президента со стороны действующей власти. 51% опрошенных выбрали первый вариант, 30% - второй, 19% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.



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