ТЕМА

Шнуров вступил в партию и решил объединить русских по всему миру

30 июня 2020 | 17:57

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Музыкант Сергей Шнуров, назначенный генеральным продюсером телеканала RTVI, заявил, что на этом посту планирует продолжать линию своего творчества — объединять русских по всему миру.


По словам Шнурова, он всю жизнь работает с «собирательным образом русского человека». «Тема нашего особенного мировоззрения была всегда в центре моего внимания», — отметил он.

Артист подчеркнул, что цель его творчества — «сохранение связи между носителями нашей культуры и языка». Он также пообещал использовать RTVI «для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на общественно-политическую и социальную жизнь соотечественников по всему миру».

Накануне стало известно, что Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI. В феврале артист вступил в Партию роста.



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