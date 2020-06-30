Шнуров вступил в партию и решил объединить русских по всему миру

30 июня 2020 | 17:57

Музыкант Сергей Шнуров, назначенный генеральным продюсером телеканала RTVI, заявил, что на этом посту планирует продолжать линию своего творчества — объединять русских по всему миру.

По словам Шнурова, он всю жизнь работает с «собирательным образом русского человека». «Тема нашего особенного мировоззрения была всегда в центре моего внимания», — отметил он.



Артист подчеркнул, что цель его творчества — «сохранение связи между носителями нашей культуры и языка». Он также пообещал использовать RTVI «для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на общественно-политическую и социальную жизнь соотечественников по всему миру».



Накануне стало известно, что Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI. В феврале артист вступил в Партию роста.