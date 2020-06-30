Стало известно, кто в Украине отсосал больше всех денег на борьбу с вирусом

30 июня 2020 | 18:03

На закупки Министерства внутренних дел пришлось более 14% всех средств, потраченных в Украине на противодействие коронавирусу. Подчиненные министерству структуры заключили сделок на 608 млн грн.

Об этом говорится в исследовании Алексея Ярильченко и Ярослава Пилипенко для «Dozorro», пишут Наші гроші.



29 марта правительство разрешило покупать необходимое для преодоления коронавируса по упрощенной процедуре - без проведения публичного конкурса. Крупнейшим покупателем стало МВД, которое потратило больше, чем 171 опорная больница 18 областей.



Более трети денег - 217 млн ​​грн. МВД потратило на закупку оборудования и средств для подчиненных медицинских учреждений, обслуживающих действующих и бывших правоохранителей. Только на деятельность Центрального госпиталя МВД выделили более 122 млн грн. Средства пошли на покупку тестов и средств индивидуальной защиты.



В то же время, по информации Министерства здравоохранения, подчиненные МВД заведения не являются опорными больницами: при обнаружении симптомов коронавирусной болезни, правоохранители так же госпитализируются в другие медицинские учреждения.



Например, все опорные больницы Черновицкой области, которая сильно пострадала от эпидемии, потратили на коронавирусные закупки втрое меньше, чем один Центральный госпиталь МВД - 38,3 млн грн.



Центральный госпиталь МВД в апреле по упрощенной процедуре для борьбы с COVID-19 заключил соглашение с ООО «Мечта-Медикал» о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких на 51,15 млн грн. После того, как «Наші гроші» обнаружили, что купленные аппараты на четверть дороже, чем у других закупщиков, соглашение отменили из-за отсутствия необходимости.



В свою очередь Отдельная комендатура охраны и обеспечения Государственной пограничной службы, также подчиненной МВД, заключила соглашение с ООО «Медгарант» на закупку трех рентгеновских аппаратов по 6,4 млн грн. каждый. При обращение журналистов в «Медгарант» там предложили гораздо меньшую цену за такой же рентген - по 4,6 млн грн./шт.



Почти четверть средств МВД была направлена подчиненному предприятию «Форт» - 154 млн грн. До пандемии «Форт» специализировался на разработке и изготовлении огнестрельного оружия и спецсредств, а в последние месяцы начал поставлять импортные средства индивидуальной защиты. Так, "Форт" в мае продал Центру обслуживания подразделений Национальной полиции Украины 1800 многократных масок-респираторов по 4,7 тыс. грн / шт., Хотя до этого Центральная поликлиника МВД покупала такие респираторы на 15% дешевле у этого же предприятия .



27 марта Центральный госпиталь МВД заключил соглашение с ООО «Технополис 15» о закупке средств защиты от коронавируса на 47,32 млн грн. При этом фирму выбрали без конкурса, стоимость средств была дороже аналогичных закупок полиции. После этого журналисты зафиксировали визит в министерство владельца сети «Эльдорадо» Виктора Полищука, с которым связан и «Технополис 15».



Несмотря на сокращение расходов других министерств, МВД заказали реконструкцию здания собственного отеля в центре Киева - на это направили более 37 млн ​​грн. Соглашение по результатам тендера подписали с ООО «СК КБР», которое фигурирует в уголовном производстве полиции о растрате средств на ремонте столичной библиотеки. Также «Наші гроші» зафиксировали завышение цен на материалы при заказе прошлого года фирме ремонта хирургического корпуса в Киеве. Фирма принадлежит Дмитрию Нестеруку.



Напомним, 19 июня бюджетный комитет парламента одобрил выделение МВД из Фонда борьбы с коронавирусом 2,7 млрд грн.