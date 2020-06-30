|
Стало известно, кто в Украине отсосал больше всех денег на борьбу с вирусом
30 июня 2020 | 18:03
распечатать комментарии [0] добавить в
На закупки Министерства внутренних дел пришлось более 14% всех средств, потраченных в Украине на противодействие коронавирусу. Подчиненные министерству структуры заключили сделок на 608 млн грн.
Об этом говорится в исследовании Алексея Ярильченко и Ярослава Пилипенко для «Dozorro», пишут Наші гроші.
также читайте
[26.06.2020]
[23.06.2020]
|
по теме
Объясняя фразу про некачественных детей нардеп Третьякова сослалась на нобелевского лауреата
30. 06. 2020 | 18:13
Народный депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что термин "качество детей" — не ее, а против нее ведется проплаченная кампания. Об этом она заявила с парламентской трибуны, передает корреспондент LB.ua.
Зеленский призвал готовиться ко второй волне коронавируса
30. 06. 2020 | 18:10
Шнуров вступил в партию и решил объединить русских по всему миру
30. 06. 2020 | 17:57
Музыкант Сергей Шнуров, назначенный генеральным продюсером телеканала RTVI, заявил, что на этом посту планирует продолжать линию своего творчества — объединять русских по всему миру.
Экс-премьер Франции получил пять лет
29. 06. 2020 | 17:44
Больше половины украинцев считают уголовные дела против Порошенко борьбой за справедливость
29. 06. 2020 | 17:40
Чуть более половины украинцев (51%) считают, что расследование уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко являются наказанием за его преступления и борьбой за справедливость. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного в понедельник, 29 июня.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»