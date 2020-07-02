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Кагарлычкие менты баловались не только изнасилованиями
02 июля 2020 | 17:40
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Оперуполномоченному Кагарлицкого отделения полиции в Киевской области сообщено о подозрении в истязаниях, совершенных по предварительному сговору группой лиц в отделении полиции, из-за событий, происходивших в ночь с 23 на 24 мая, как и еще одному работнику Кагарлицкого отделения полиции из-за другого эпизода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи ГБР, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора, сообщили о подозрении оперуполномоченному Кагарлицкого отделения Обуховского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области. Правоохранитель подозревается в истязаниях, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
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