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Кагарлычкие менты баловались не только изнасилованиями

02 июля 2020 | 17:40

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Оперуполномоченному Кагарлицкого отделения полиции в Киевской области сообщено о подозрении в истязаниях, совершенных по предварительному сговору группой лиц в отделении полиции, из-за событий, происходивших в ночь с 23 на 24 мая, как и еще одному работнику Кагарлицкого отделения полиции из-за другого эпизода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.


"Следователи ГБР, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора, сообщили о подозрении оперуполномоченному Кагарлицкого отделения Обуховского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области. Правоохранитель подозревается в истязаниях, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
 
Так, следствием установлено, что во время событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая 2020 года, правоохранитель по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку.
 
"После начала досудебного расследования в Государственное бюро расследований стали обращаться лица с сообщениями о фактах пыток, ранее проходивших в Кагарлицком отделении полиции", - отмечается в сообщении.
 
Сообщается, что по данным следствия, в начале января 2020 года работники Кагарлицкого отделения полиции, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух лиц с целью получения признания в совершении краж.
 
"Так, правоохранители били потерпевших, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города. После доставки пострадавших в Кагарлицкое отделение полиции - применяли к ним электрический ток и приковали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня", - говорится в сообщении.
 
Кроме того, следствием установлено, что подозреваемый начальник одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции в мае 2020 года с целью получения признательных показаний избил еще одного гражданина. В результате чего пострадавший получил телесные повреждения средней степени тяжести.
 
"По данным фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному работнику Кагарлицкого отделении полиции, а также задержанным в мае оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции, которые сейчас содержатся в Киевском следственном изоляторе (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины)" , - отмечается в сообщении.
 
Таким образом, следователи ГБР сообщили о подозрении 4 работникам Кагарлицкого отделения полиции.
 
"Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух новых подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - сообщает ГБР.



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