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Под Веной застрелили свидетеля по делу об убийстве Амины Окуевой,
06 июля 2020 | 08:44
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Убитый Мамихан Умаров критиковал Кадырова и рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов.
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили 43-летнего просителя убежища из России.
Австрийское издание OE24 пишет, что мужчину убили выстрелом в голову. Инцидент произошел возле одного из городских торговых центров.
Город Герасдорф находится в 20 км от Вены.
Австрийский спецназ задержал подозреваемого в Линце, он также является гражданином России. При задержании мужчина не сопротивлялся.
Австрийская радиостанция ORF сообщила, что оба россиянина, вероятно, являются выходцами из Чечни.
По данным изданий "Кавказ.Реалии" и "Кавказский узел", которые ссылаются на источники в чеченских диаспорах в Европе, убитый - уроженец Чечни, блогер Мамихан Умаров. Отмечается, что он критиковал деятельность главы Чечни Рамзана Кадырова и вел на чеченском языке канал на Youtube под названием "Анзор из Вены".
Умаров в соцсетях и интервью называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политических эмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.
Обновление 12:30. Мамихан Умаров был свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой. Об этом пишет hromadske со ссылкой на источники в следствии.
Собеседники издания рассказали, что свидетельства Умарова помогли объявить подозрения вероятному организатору убийства Амины Окуевой - Хумаидову Салаху Делимбековичу.
Напомним, в августе 2019 года в Берлине был убит чеченец Зелимхан Хангошвили. В Германии чеченец искал убежища после нескольких совершенных на него покушений.
Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны. Он воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже - Аслана Масхадова. С 2002 года Хангошвили был в российском розыске по подозрению в терроризме. По словам председателя Германо-Кавказского общества Эккехарда Маса, он находился в расстрельном списке чеченцев, живущих за рубежом.
Убийцу задержали, он оказался гражданином России, приехал в Берлин незадолго до совершения преступления. Прокуратура сообщила, что вину он не признал, а показания давать отказался.
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