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Россия на финише испытаний вакцины от Covid-19, у добровольцев сформировался иммунитет
10 июля 2020 | 11:04
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В России приступили к завершающей стадии клинических испытаний над вакциной от Covid-19. Она сформировала иммунитет к инфекции коронавируса у тех, кто добровольно согласился поучаствовать в данных исследованиях. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает РИА Новости, в пятницу, 10 июля.
Испытания проводили Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны РФ.
"Данные, полученные специалистами, свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от Covid-19. В настоящее время состояние здоровья всех добровольцев хорошее, жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается", - говорится в сообщении.
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[30.06.2020]
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