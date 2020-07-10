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Россия на финише испытаний вакцины от Covid-19, у добровольцев сформировался иммунитет

10 июля 2020 | 11:04

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В России приступили к завершающей стадии клинических испытаний над вакциной от Covid-19. Она сформировала иммунитет к инфекции коронавируса у тех, кто добровольно согласился поучаствовать в данных исследованиях. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает РИА Новости, в пятницу, 10 июля.


Испытания проводили Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны РФ.

"Данные, полученные специалистами, свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от Covid-19. В настоящее время состояние здоровья всех добровольцев хорошее, жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается", - говорится в сообщении.



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