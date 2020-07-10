Маск: уже в этом году педали и руль в Тесле не понадобятся

Трагедия Гаити. CNN сообщает о десятках тысяч погибших и приводят слова президента Преваля: в результате землетрясения погибли от 30 до 100 тысяч человек.

Машине больше не потребуется руль, педали газа и тормоза, а пассажиры смогут листать Instagram и общаться с друзьями вместо того, чтобы следить за дорогой.

Илон Маск заявил, что Tesla достигнет базовой версии 5 уровня автономности уже в этом году.