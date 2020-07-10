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Маск: уже в этом году педали и руль в Тесле не понадобятся
10 июля 2020 | 13:24
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Илон Маск заявил, что Tesla достигнет базовой версии 5 уровня автономности уже в этом году.
Машине больше не потребуется руль, педали газа и тормоза, а пассажиры смогут листать Instagram и общаться с друзьями вместо того, чтобы следить за дорогой.
Детальнее: https://bit.ly/3ffWVrd
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[30.06.2020]
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