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"Південмаш" підписав контракт на виробництво 5 тис. південнокорейських електробусів
10 июля 2020 | 15:36
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Угоду з компанією Caris уклали до 2023 року.
"Південмаш" підписав контракт на виробництво 5 тис. південнокорейських електробусів
Фото: ukranews.com
ДП "ВО Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" виготовлятиме електробуси спільно із південнокорейською компанією Caris.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Наше державне підприємство «Південмаш» підписало контракт із південнокорейською фірмою Caris на виробництво 5 тисяч електроавтобусів. Загальна сума контракту - майже 850 млн доларів. Це 23 млрд грн і один з найбільших контрактів у промисловому секторі за останні роки", - написав він у фейсбуці.
Пресслужба підприємства уточнює, що підписано меморандум щодо виробництва 5 тисяч електробусів і 7,8 тисячі зарядних станцій на суму 23 млрд гривень. Угоду уклали до 2023 року.
Сторони ухвалили програму спільних дій щодо локалізації виробництва електробусів і зарядних станцій, обміну ліцензійними угодами і технологіями, запланували спільну участь у виставках, обговорили можливості і потенціал експорту електробусів у Європу.
Як зазначають у "Південмаші", південнокорейська корпорація Caris має підприємства в багатьох країнах світу, будівельні, логістичні компанії, виробництво інноваційних матеріалів і компонентів для дорожнього будівництва і безпеки руху, а також R&D центр, який володіє запатентованими інноваційними технологіями виробництва полімерних і надтвердих матеріалів, що застосовуються в теплоенергетиці, промисловій електроніці і машинобудуванні.
Нині Caris вже веде проєкти з розвитку дорожньої інфраструктури в Україні.
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