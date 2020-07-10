10 июля 2020 | 15:36

Угоду з компанією Caris уклали до 2023 року.

"Південмаш" підписав контракт на виробництво 5 тис. південнокорейських електробусів

Фото: ukranews.com

ДП "ВО Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" виготовлятиме електробуси спільно із південнокорейською компанією Caris.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наше державне підприємство «Південмаш» підписало контракт із південнокорейською фірмою Caris на виробництво 5 тисяч електроавтобусів. Загальна сума контракту - майже 850 млн доларів. Це 23 млрд грн і один з найбільших контрактів у промисловому секторі за останні роки", - написав він у фейсбуці.

Пресслужба підприємства уточнює, що підписано меморандум щодо виробництва 5 тисяч електробусів і 7,8 тисячі зарядних станцій на суму 23 млрд гривень. Угоду уклали до 2023 року.

Сторони ухвалили програму спільних дій щодо локалізації виробництва електробусів і зарядних станцій, обміну ліцензійними угодами і технологіями, запланували спільну участь у виставках, обговорили можливості і потенціал експорту електробусів у Європу.

Як зазначають у "Південмаші", південнокорейська корпорація Caris має підприємства в багатьох країнах світу, будівельні, логістичні компанії, виробництво інноваційних матеріалів і компонентів для дорожнього будівництва і безпеки руху, а також R&D центр, який володіє запатентованими інноваційними технологіями виробництва полімерних і надтвердих матеріалів, що застосовуються в теплоенергетиці, промисловій електроніці і машинобудуванні.