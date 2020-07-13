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Владельцы ночных клубов перекрыли движение по мосту
13 июля 2020 | 08:52
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В Херсонской области сотрудники ночных клубов и рестораторы перекрывали Антоновский мост через Днепр в знак протеста против ограничения работы заведений до 23:00.
«В течение часа пять раз перекрывали движение транспорта — частично пропускали транспорт, затем снова осуществляли непрерывное движение по пешеходному переходу, затем снова пропускали транспорт. Участие в акции принимали около 80 лиц — предпринимателей, которые не согласны с ограничением работы после 23 часов", — отметила она.
С недовольными представителями ночных клубов и заведений общепита Херсонщины встретился председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.
"О чем говорил только что с предпринимателями: в ожидании решения Кабмина, развлекательные заведения (ночные клубы) могут работать исключительно в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 8 июля 2020 №588, действие которого распространяется на все регионы и является обязательным к исполнению", — подчеркнул он.
По словам Гусева, он обсуждал данный вопрос с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко и направил соответствующие бумаги правительству.
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