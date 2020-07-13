Владельцы ночных клубов перекрыли движение по мосту

"О чем говорил только что с предпринимателями: в ожидании решения Кабмина, развлекательные заведения (ночные клубы) могут работать исключительно в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 8 июля 2020 №588, действие которого распространяется на все регионы и является обязательным к исполнению", — подчеркнул он.