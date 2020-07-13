ТЕМА

Владельцы ночных клубов перекрыли движение по мосту

13 июля 2020 | 08:52

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В Херсонской области сотрудники ночных клубов и рестораторы перекрывали Антоновский мост через Днепр в знак протеста против ограничения работы заведений до 23:00.


 
 

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области Татьяна Пшонь, передает "ДС" со ссылкой на "Укринформ".

 
 

«В течение часа пять раз перекрывали движение транспорта — частично пропускали транспорт, затем снова осуществляли непрерывное движение по пешеходному переходу, затем снова пропускали транспорт. Участие в акции принимали около 80 лиц — предпринимателей, которые не согласны с ограничением работы после 23 часов", — отметила она.

 
 

С недовольными представителями ночных клубов и заведений общепита Херсонщины встретился председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

 
 

"О чем говорил только что с предпринимателями: в ожидании решения Кабмина, развлекательные заведения (ночные клубы) могут работать исключительно в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 8 июля 2020 №588, действие которого распространяется на все регионы и является обязательным к исполнению", — подчеркнул он.

 
 

По словам Гусева, он обсуждал данный вопрос с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко и направил соответствующие бумаги правительству.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Владивосток. Photo Courtesy Simon Roberts
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100