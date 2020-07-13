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На канадскую авиабазу выпустят коз и овец

13 июля 2020 | 09:17

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Как сообщает пресс-служба военного ведомства Канады, Министерство национальной обороны страны объявило тендер на ... организацию выпаса скота.


Согласно условиям тендера, для обслуживания авиабазы "Колд-Лейк" в провинции Альберта претенденты на победу должны организовать выпас домашних животных. При этом уточняется, что по условиям тендера, стадо не должно превышать 250 голов, при этом 70% поголовья должно быть представлено козами, а 30% - овцами.


Как поясняется, скот будет использоваться для контроля растительности на территории авиабазы, тем более у канадских военных уже имеется удачный опыт применения домашних животных в качестве "газонокосилки". Несколько лет назад на авиабазе "Комокс" в Британской Колумбии уже использовали скот в данном качестве.



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