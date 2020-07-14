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Зарештовано ймовірнрого вбивцю київського священника, яке сталося п’ять років тому

14 июля 2020 | 09:17

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Столичні правоохоронці заарештували одного з нападників на священника УПЦ Московського патріархату ієрея Романа Ніколаєва, якого було вбито 5 років тому.


Фото: news.church.ua

 

Про це інформує пресслужба прокуратури Києва.

"Вбивство було скоєне в ніч на 26 липня 2015 року у під’їзді багатоповерхівки на проспекті Героїв Сталінграда. Відповідно до матеріалів слідства, дві невідомі особи двічі вистрелили в священнослужителя, влучивши йому в голову. Після скоєного зловмисники покинули місце злочину, заволодівши особистими речами потерпілого", - зазначають у прокуратурі.

Унаслідок слідчих дій правоохоронці встановили одного нападника. Ним виявився 46-річний киянин, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

За клопотанням прокуратури, Шевченківський районний суд міста Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюють особу спільника.



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