Обе нитки «Северного потока» приостановили

15 июля 2020 | 08:16

Обе нитки газопровода «Северный поток» будут остановлены на плановое техобслуживание с 14 по 26 июля.

Отмечается, что график работ по техническому обслуживанию был заранее согласован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку. Все работы осуществляются при соблюдении необходимых мер безопасности для ограничения распространения коронавируса.



С 23 по 29 июня в таких же целях прекращались поставки газа через газопровод «Турецкий поток».