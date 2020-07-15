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Обе нитки «Северного потока» приостановили
15 июля 2020 | 08:16
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Обе нитки газопровода «Северный поток» будут остановлены на плановое техобслуживание с 14 по 26 июля.
Отмечается, что график работ по техническому обслуживанию был заранее согласован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку. Все работы осуществляются при соблюдении необходимых мер безопасности для ограничения распространения коронавируса.
С 23 по 29 июня в таких же целях прекращались поставки газа через газопровод «Турецкий поток».
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