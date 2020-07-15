ТЕМА

Поймали убийцу криминального авторитета

15 июля 2020 | 08:21

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В понедельник, 13 июля, в Яремче (Ивано-Франковская обл.) задержали 37-летнего киллера, которого подозревают в убийстве криминального авторитета во Львове. Речь идет об убийстве, произошедшем в сентябре 2015 года, когда из автомата расстреляли 50-летнего


37-летний подозреваемый, которого полиция считает непосредственным убийцей Родича, почти пять лет скрывался под другой фамилией в Яремче.
 
В сентябре 2015 году во Львове на ул. Генерала Грекова двое мужчин подъехали на автомобиле BMW к Марьяну Родичу и расстреляли его. Во время побега они попали в ДТП неподалеку от места убийства, после этого оставили машину и скрылись пешком.
 
После этого они скрывались от следствия, однако в июне 2017 г. одного из подозреваемых задержали в Италии и в феврале 2019 экстрадировали в Украину.
 
Напомним, что убитый 50-летний криминальный авторитет - родственник бизнесмена Владимира Дидуха, более известного в уголовных кругах под прозвищем «Вова Морда», которого подозревали в организации этого убийства.

 
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