ТЕМА

Кумовские разборки: два трупа в Затоке

21 июля 2020 | 08:57

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Утром 20 июля в Затоке Одесской области, в районе станции Лиманская были обнаружены застреленными мужчина и женщина. По информации информагенства «Бессарабия INFORM» супружескую пару из Затоки убили из охотничьего ружья.


Известно, что подозреваемый в совершении убийства, также житель курортного поселка, задержан.
 
По предварительной версии,  между погибшими и подозреваемым был конфликт на почве долговых обязательств. Якобы супруги отказывались отдавать одолженные у своего знакомого деньги и это могло стать мотивом убийства.
 
Кроме того, есть сведения, что задержанный и погибшие были кумовьями.



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