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Кумовские разборки: два трупа в Затоке
21 июля 2020 | 08:57
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Утром 20 июля в Затоке Одесской области, в районе станции Лиманская были обнаружены застреленными мужчина и женщина. По информации информагенства «Бессарабия INFORM» супружескую пару из Затоки убили из охотничьего ружья.
Известно, что подозреваемый в совершении убийства, также житель курортного поселка, задержан.
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