Кумовские разборки: два трупа в Затоке

21 июля 2020 | 08:57

Утром 20 июля в Затоке Одесской области, в районе станции Лиманская были обнаружены застреленными мужчина и женщина. По информации информагенства «Бессарабия INFORM» супружескую пару из Затоки убили из охотничьего ружья.

Известно, что подозреваемый в совершении убийства, также житель курортного поселка, задержан.



По предварительной версии, между погибшими и подозреваемым был конфликт на почве долговых обязательств. Якобы супруги отказывались отдавать одолженные у своего знакомого деньги и это могло стать мотивом убийства.



Кроме того, есть сведения, что задержанный и погибшие были кумовьями.