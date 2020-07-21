Суд над Штепою знов перенесли

"Засідання суду у справі Нелі Штепи не відбулися, тому що обвинувачена зараз у лікарні міста Слов'янськ, про що сторона захисту повідомила суду своєчасно", - зазначив адвокат.

На уточнення, який саме діагноз, адвокат відповів: "За станом здоров'я".

Чергове засідання суду призначено на 14:30 18 серпня.

Нагадаємо, 1 липня суд у справі Штепи відклали через неявку двох свідків.

У жовтні минулого року суд Харкова провів засідання у справі Штепи після більш ніж 16-місячної перерви. Перед цим, у серпні, суд переносили, оскільки один з адвокатів потрапив у ДТП.

З 2018 року суд також неодноразово переносив продовження підготовчого засідання у справі Штепи. У листопаді, за словами адвоката, її госпіталізували з інсультом, проте незабаром перевели на амбулаторне лікування.

Потім засідання мало відбутися 4 березня 2019 року, але через госпіталізацію Штепи у зв'язку із загостренням хронічної хвороби суд переніс засідання на 12 березня. Це засідання теж перенесли, тому що Штепа знову потрапила в лікарню.

У квітні Штепа з'явилася до суду, але не приїхали всі три її адвокати. Причиною неявки обвинуваченої на засідання 15 квітня вона вказала консультацію в київському кардіоцентрі. У травні суд Харкова переніс засідання через те, що судді пішли у відпустку.

Штепу затримали в липні 2014 року. Її звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України, яка спричинила загибель людей, створення терористичної організації, у закликах до зміни кордонів України - за сприяння російським бойовикам навесні 2014 року, у проведенні "референдуму" про створення терористичної організації "ДНР". Максимальна санкція зазначених статей - довічне ув'язнення.