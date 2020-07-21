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Ґрета Тунберг отримала мільйон євро за боротьбу зі зміною клімату

21 июля 2020 | 10:09

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Гроші вона пожертвує організаціям і проеектам, які працюють у сфері боротьби зі зміною клімату та екологічною деградацією.


Екоактивістка Ґрета Тунберг удостоєна премії за гуманність приватного португальського Фонду Гюльбенкяна, їй виплатили винагороду в розмірі мільйона євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

17-річна активістка отримала приз за боротьбу зі зміною клімату та екологічною кризою, йдеться в заяві фонду.

Тунберг подякувала через Twitter. У короткому відео вона сказала: "Це дуже багато для мене означає, і я сподіваюся, що це допоможе мені зробити більше добра у світі".

Тунберг першою отримала цю нагороду, вона була обрана серед 136 номінантів із 43 країн.

Голова журі Хорхе Сампайо відзначив "форму, в якій Ґреті Тунберг вдалося мобілізувати молоде покоління, а також її рішучу боротьбу, щоб змінити статус-кво, який наполегливо чинить опір змінам, що робить її однією з найвидатніших особистостей сьогодні".

Тунберг розповіла, що гроші пожертвує через Фонд Тунберг організаціям і проєктам, які працюють у сфері боротьби зі зміною клімату та екологічною деградацією.

За словами Тунберг, частину призового фонду в розмірі 100 000 євро офірує SOS Amazonia, кампанії Fridays For Future Brazil, спрямованій на боротьбу з коронавірусом у регіоні Амазонки.

Ще 100 000 євро підуть до фонду Stop Ecocide, який проводить кампанії, спрямовані на те, щоб навмисне руйнування природного середовища визнали міжнародним злочином.

Нагадаємо, Ґрета Тунберг виступає за зупинку глобального потепління і зміни клімату. У серпні 2018 року вона стала відомою тим, що почала перший шкільний страйк за збереження клімату під будівлею парламенту Швеції
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