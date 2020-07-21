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Шахрай 200-гривневою купюрою на нитці поповнив мобільний на понад 50 тис. грн

21 июля 2020 | 10:12

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Чоловікові загрожує 8 років ув’язнення.


Одеські кіберполіцейські спільно зі слідчими Малиновського відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили жителя Біляївського району в шахрайстві. Про це йдеться на сайті Національної поліції в Одеській області

Встановлено, що з травня минулого року підозрюваний за допомогою розрізаної двохсотгривневої  купюри, нитки та клейкої стрічки виготовив спеціальний пристрій. За його допомогою він однією і тією ж купюрою неодноразово через термінал онлайнових платежів поповнював свій мобільний рахунок. Отримані кошти молодик перераховував на електронні гаманці і банківські картки, а потім знімав з них готівку.

На рахунку 29-річного чоловіка 44 факти кримінальних правопорушень, скоєних в Одесі й області. Своїми діями зловмисник завдав товариству з обмеженою відповідальністю матеріальної шкоди на суму приблизно 50 тисяч гривень.

Слідчі вже повідомили правопорушнику про підозру у шахрайстві за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. За свої дії він може потрапити за ґрати на термін до восьми років.



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