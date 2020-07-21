|
Шахрай 200-гривневою купюрою на нитці поповнив мобільний на понад 50 тис. грн
21 июля 2020 | 10:12
распечатать комментарии [0] добавить в
Чоловікові загрожує 8 років ув’язнення.
Одеські кіберполіцейські спільно зі слідчими Малиновського відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили жителя Біляївського району в шахрайстві. Про це йдеться на сайті Національної поліції в Одеській області.
Встановлено, що з травня минулого року підозрюваний за допомогою розрізаної двохсотгривневої купюри, нитки та клейкої стрічки виготовив спеціальний пристрій. За його допомогою він однією і тією ж купюрою неодноразово через термінал онлайнових платежів поповнював свій мобільний рахунок. Отримані кошти молодик перераховував на електронні гаманці і банківські картки, а потім знімав з них готівку.
На рахунку 29-річного чоловіка 44 факти кримінальних правопорушень, скоєних в Одесі й області. Своїми діями зловмисник завдав товариству з обмеженою відповідальністю матеріальної шкоди на суму приблизно 50 тисяч гривень.
Слідчі вже повідомили правопорушнику про підозру у шахрайстві за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. За свої дії він може потрапити за ґрати на термін до восьми років.
также читайте
[21.07.2020]
[21.07.2020]
[21.07.2020]
[15.07.2020]
|
по теме
ПРЕЗИДЕНТ ROSHEN СБИЛ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
21. 07. 2020 | 13:18
Под Киевом на Обуховском шоссе случился конфликт между спортсменами-велосипедистами и президентом корпорации Roshen Вячеславом Москалевским. Велосипедисты обвинили Москалевского в том, что он якобы сбил двух людей. Руководитель Roshen говорит, что переехал лишь велосипеды, и что сожалеет о конфликте.
В Харькове - двойное ДТП с полицейской машиной
21. 07. 2020 | 10:15
Ґрета Тунберг отримала мільйон євро за боротьбу зі зміною клімату
21. 07. 2020 | 10:09
Гроші вона пожертвує організаціям і проеектам, які працюють у сфері боротьби зі зміною клімату та екологічною деградацією.
Суд над Штепою знов перенесли
21. 07. 2020 | 09:57
Фото: Главред Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс засідання у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи, яку звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, оскільки нині вона перебуває в лікарні. Про це "Укрінформу" повідомив її адвокат Олександр Тананакін.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»