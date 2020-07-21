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В Харькове - двойное ДТП с полицейской машиной

21 июля 2020 | 10:15

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Полицейские преследовали нетрезвого водителя.


В городе Краснограде (Харьковская область) полицейские, преследуя нетрезвого водителя, попали в двойное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Как сообщается, правоохранители обнаружили автомобиль Chevrolet Аveo, водитель которого переехал зеленые насаждения на улице с односторонним движением. Требование полицейских остановить автомобиль он игнорировал и продолжал ехать с большой скоростью.

Отмечается, что через некоторое время в результате резкой остановки автомобиля Chevrolet Аveo на красный сигнал светофора на улице Полтавской служебный автомобиль Renault Dokker въехал в автомобиль. Chevrolet Аveo в свою очередь столкнулся с Hyundai, который стоял впереди него.



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