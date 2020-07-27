МОЗ: 67% машин швидкої допомоги вчасно не встигають на виклики

В Україні машина швидкої допомоги вкладається в часові нормативи прибуття за викликом пацієнта тільки в 17-18%.

Для міста норматив прибуття становить 10 хвилин, за містом - 20 хвилин, повідомили на брифінгу Міністерства охорони здоров'я.

Близько 67% авто швидкої не встигають на виклики. При цьому не менш ніж 75% машин повинні доїжджати до пацієнта у визначені 10 хвилин у межах міста і 20 поза ним, наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

На рік швидку допомогу викликають близько 7 млн українців.

"Зі загальної кількості випадків, а це 6,8 мільйона викликів, 4,7 мільйона є невчасними. Це дуже погані показники", - додала заступниця Степанова Ірина Садов'як.

За її словами, виклики швидкої допомоги діляться на критичні, коли медики мають прибути за 10 хвилин, та екстрені - за 20 хвилин.

У інших випадках хворого направляють по первинну медичну допомогу до відповідного закладу охорони здоров'я. Якщо це зробити неможливо, тоді за хворим відправлять машину "швидкої", яка не виконує критичні та екстрені виїзди.

Нагадаємо, що раніше колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун повідомляла, що близько 70% викликів швидкої допомоги є непрофільними, тобто пацієнти викликають медиків екстреної допомоги у випадках, коли немає прямої загрози їхньому життю.