ТЕМА

Река Кача в оккупированном Крыму полностью пересохла

27 июля 2020 | 11:29

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Об этом сообщает информационный ресурс Ассоциация реинтеграции Крыма.


Теплая зима, которая сопровождалась минимальным количеством осадков, привела к тому, что многие реки на территории полуострова практически пересохли, а некоторые водохранилища вообще превратились в лужи.

Напомним, Северо-Крымский канал на 85% обеспечивал Крым пресной водой. С мая 2014-го поставки воды были приостановлены из-за оккупации полуострова Россией. Украина на официальном уровне заявляет, что не собирается обсуждать восстановление водоснабжения.

«Вода по каналу пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации», — объяснял постоянный представитель президента Украины в АРК.

 

Источник: Информационный навигатор



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