В Киеве угнали маршрутку

28 июля 2020 | 08:42

Угонщики ездил по улицам на большой скорости, и совершали опасные маневры.

В Киеве двое мужчин угнали маршрутку. Их задержали спустя несколько минут после того, как они оставили автобус и пытались скрыться.

Об этом сообщает пресс-службе патрульной полиции Киева.

Как отметили правоохранители, инцидент произошел вечером, 26 июля. Мужчины угнали транспортное средство во время того, как водитель отошел от маршрутки.

"…Двое парней зашли в салон автобуса и поехали в направлении улицы Кирилловской. Вскоре пустой "Богдан" обнаружили на улице Тульчинской", - сообщили патрульные.

Очевидцы предоставили полиции видео, на котором видно как автоугонщики ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, а также во время поездки передавали руль друг другу. После этого мужчины покинули автобус во дворе и пытались скрыться.

"Уже через несколько минут патрульные разыскали и задержали предполагаемых похитителей на улице Кирилловской. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции", - говорится в сообщении.