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В Киеве угнали маршрутку
28 июля 2020 | 08:42
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Угонщики ездил по улицам на большой скорости, и совершали опасные маневры.
В Киеве двое мужчин угнали маршрутку. Их задержали спустя несколько минут после того, как они оставили автобус и пытались скрыться.
Об этом сообщает пресс-службе патрульной полиции Киева.
Как отметили правоохранители, инцидент произошел вечером, 26 июля. Мужчины угнали транспортное средство во время того, как водитель отошел от маршрутки.
"…Двое парней зашли в салон автобуса и поехали в направлении улицы Кирилловской. Вскоре пустой "Богдан" обнаружили на улице Тульчинской", - сообщили патрульные.
Очевидцы предоставили полиции видео, на котором видно как автоугонщики ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, а также во время поездки передавали руль друг другу. После этого мужчины покинули автобус во дворе и пытались скрыться.
"Уже через несколько минут патрульные разыскали и задержали предполагаемых похитителей на улице Кирилловской. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции", - говорится в сообщении.
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