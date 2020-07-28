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В России решили ограничить доступ детей к неправильной литературе
28 июля 2020 | 14:49
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Министерство культуры России приказало библиотекам убрать из общего доступа книги, которые маркированы пометкой "18+" и запрещены для распространения среди детей.
Об этом говорится в приказе на портале правовой информации РФ, сообщает "ДС".
"Приказываю: 1. Утвердить правила предоставления и размещения общедоступными библиотеками информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с ч.2 ст. 5 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", — говорится в документе.
Российское ведомство приказало библиотекам сохранять книги с маркировкой "18+" или со словами "запрещено для детей" в отдельных залах, которые закрываются на ключ и недоступны для несовершеннолетних.
Если отдельного зала в библиотеке нет, то книги "18+" должны хранить в отдельном "шкафу под непосредственным контролем сотрудника библиотеки", в недоступном для детей месте. Также библиотекарям приказали выдавать читателям книги, которые "соответствуют их возрасту".
Возрастную классификацию информационной продукции в РФ ввели в 2012 году. Она предусматривает пять градаций: 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+, сообщило интернет-издание "Медуза".
В октябре 2019 года депутаты Госдумы предложили отказаться от возрастной маркировки 0+, 6+, 12+, 16+ для произведений литературы и искусства, заменив их на словосочетание "для семейного просмотра", "не рекомендуется для детей" и другие.
При этом они выступили за то, чтобы сохранить маркировку 18+. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении.
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[27.07.2020]
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