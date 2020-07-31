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Россия грозит поставками оружия на Донбасс, если США дадут деньги Украине

31 июля 2020 | 17:40

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Россия может начать официальные поставки оружия на Донбасс, если в США примут предложенный закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине.


Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.


"Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять – ДНР и ЛНР. В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти республики официально".

По словам депутата, если одной из сторон конфликта третья страна будет поставлять летальное оружие, то России ничего не останется, кроме как "защитить людей со второй стороны" если не войсками, то "хотя бы поставками оружия".


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