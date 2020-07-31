ТЕМА

Погуляли... Черниговский идиот подорвал гранату: три трупа

31 июля 2020 | 17:45

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В Черниговской области в селе Новый Быков 30 июля мужчина взорвал гранату, в результате погибли трое людей. Еще один ранен.


 
По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. 



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100