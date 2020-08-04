В Кривом Роге серийный маньяк получил пожизненное

На счету у криворожского маньяка шесть случаев нападения на горожанок, два из них — летальные. Одну свою жертву — 17-летнюю девушку — он изнасиловал и задушил. Ее тело в день города в парке имени Богдана Хмельницкого нашли прохожие. Труп еще одной криворожанки обнаружили возле больницы в Покровском районе города. Остальным пострадавшим удалось спастись.