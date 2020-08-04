ТЕМА

В Кривом Роге серийный маньяк получил пожизненное

04 августа 2020 | 11:16

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В понедельник, 3 августа, в городе Кривой Рог Днепропетровской области суд вынес приговор маньяку, жертвами которого стали несколько женщин.


Злоумышленника задержали 16 июня 2018 года, судебное разбирательство продолжалось более двух лет, передает "ДС" со ссылкой на "Первый Городской".

На счету у криворожского маньяка шесть случаев нападения на горожанок, два из них — летальные. Одну свою жертву — 17-летнюю девушку — он изнасиловал и задушил. Ее тело в день города в парке имени Богдана Хмельницкого нашли прохожие. Труп еще одной криворожанки обнаружили возле больницы в Покровском районе города. Остальным пострадавшим удалось спастись.

Жовтневый районный суд принял решение по делу маньяка. Его признали виновным по пяти статьям Уголовного кодекса Украины в умышленном убийстве, законченном покушении на изнасилование, изнасиловании, насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом и в разбойном нападении.

Злоумышленника приговорили к пожизненному тюремному заключению.



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