В Ровно полиция подстрелила велосипедиста

11 августа 2020 | 08:36

В Ривне правоохранители начали расследование в отношении полицейских из-за ранения 29-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ривненской области.

«Ночью 10 августа поступило сообщение из Ривненской городской больницы о том, что к ним доставлен 29-летний житель г. Ривне с повреждением тела от выстрела резиновой пулей», - говорится в сообщении.

По словам потерпевшего, он около 2:00 10 августа он двигался на велосипеде по улице Поповича в Ривне, и именно в это время работники полиции применили к нему травматическое устройство для отстрела резиновых пуль, в результате чего пострадавший получил телесные повреждения.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщает патрульная полиция, экипаж принял решение остановить мужчину, поскольку велосипед подпадал под ориентировку такого, который был ранее похищен.



Инспекторы неоднократно подавали сигнал об остановке с помощью громкоговорителя и специальных световых устройств. Однако велосипедист не останавливался, а наоборот ускорил движение.

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