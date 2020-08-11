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В Ровно полиция подстрелила велосипедиста
11 августа 2020 | 08:36
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В Ривне правоохранители начали расследование в отношении полицейских из-за ранения 29-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ривненской области.
«Ночью 10 августа поступило сообщение из Ривненской городской больницы о том, что к ним доставлен 29-летний житель г. Ривне с повреждением тела от выстрела резиновой пулей», - говорится в сообщении.
По словам потерпевшего, он около 2:00 10 августа он двигался на велосипеде по улице Поповича в Ривне, и именно в это время работники полиции применили к нему травматическое устройство для отстрела резиновых пуль, в результате чего пострадавший получил телесные повреждения.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.
Как сообщает патрульная полиция, экипаж принял решение остановить мужчину, поскольку велосипед подпадал под ориентировку такого, который был ранее похищен.
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