Начальник УСБУ оставил на ночь в машине секретные документы. Ее угнали

12 августа 2020 | 12:51

У начальника Очаковского отделения УСБУ в Николаевской области Дмитрия Яремчука неизвестные угнали на прошлой неделе автомобиль Mazda 6, в салоне которого оказались документы с грифом «Секретно». Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на источник в СБУ.

По его словам, инцидент произошел в ночь с 4 на 5 августа. Автомобиль был припаркован возле дома, где проживает Дмитрий Яремчук.



"Что интересно, Яремчук не стал писать заявление об угоне автомобиля в полицию, поэтому эта информация не прошла по сводкам и машину в розыск никто не ставил. Яремчук доложил о произошедшем своему непосредственному начальнику Виталию Герсаку. Последний во время совещания с подчиненными заявил, что информация о произошедшем должна оставаться в тайне, а автомобиль нужно разыскать силами сотрудников управления, мол «дело чести», – отметил собеседник издания.



В итоге автомобиль все же был найден в понедельник ночью, 11 августа, однако сотрудниками Центрального аппарата СБУ в районе города Новая Одесса.



"Видимо, в Центральном аппарате узнали об инциденте, и начали разбираться в произошедшем. В итоге, именно сотрудники ВБ Центрального аппарата СБУ и обнаружили автомобиль. И очень удивились, когда в салоне автомобиля нашли документы с грифом «Секретно», которые, как оказалось, Яремчук скрывал от проверки, проводимой все тем же Центральным аппаратом, и не имел права выносить за пределы служебного помещения. В итоге, документы были изъяты, а сам факт нарушения стал предметом разбирательства", – добавил собеседник издания.



Стоит отметить, что автомобиль принадлежит Анатолию Яремчуку, отцу Дмитрия Яремчука и находится в пользовании последнего.