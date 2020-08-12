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Начальник УСБУ оставил на ночь в машине секретные документы. Ее угнали
12 августа 2020 | 12:51
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У начальника Очаковского отделения УСБУ в Николаевской области Дмитрия Яремчука неизвестные угнали на прошлой неделе автомобиль Mazda 6, в салоне которого оказались документы с грифом «Секретно». Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на источник в СБУ.
По его словам, инцидент произошел в ночь с 4 на 5 августа. Автомобиль был припаркован возле дома, где проживает Дмитрий Яремчук.
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