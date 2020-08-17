План белорусской оппозиции на понедельник 17 августа

17 августа 2020 | 08:52

Телеграмм-канал NEXTA Live с более чем 2 млн. подписчиков опубликовал план действий протестующих на понедельник: Друзья, воскресенье было невероятным днём, который навсегда останется в истории Беларуси! Более полумиллиона человек на митингах по всей стране! Народ публично выдвинул свои требования, а у чиновников осталось совсем немного времени, чтобы начать их выполнять. Мы требуем немедленного освобождения всех политических заключённых и задержанных во время мирных акций, правды о пропавших без вести. Мы требуем ухода Лукашенко, а также честного и открытого суда над карателями и садистами.

ЗАВТРА И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДНИ ДО ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ — ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАБАСТОВКА.

- Призываем все предприятия страны повторить то, что они сделали в пятницу: начать всеобщую забастовку.

- Призываем рабочие коллективы сформировать стачкомы, которые официально будут представлять ваши интересы.

ВЫХОД НА УЛИЦЫ

- Минск. 10.00. Если Лукашенко приедет на МЗКТ, то призываем всех рабочих с других предприятий подойти к вашим коллегам и поддержать их. Выскажите всё, что вы думаете о пытках и убийствах, прямо ему в лицо.

- 18.00. Рабочие при поддержке остальных белорусов идут занимать площадь Независимости (вместе с Проспектом). Далее – сидячая забастовка, которой мы показываем, что будем выходить каждый день и до конца.

- По всей стране, 18.00. Рабочие всех предприятий и жители города идут в центр, где в последний раз вызывают мэра на ковёр. Если мэр отказывается публично поддержать народные требования, стачкомы и жители города имеют полное право не признавать его больше властью.

ЗАВТРА РЕШАЕТСЯ МНОГОЕ. МЫ ПРОШЛИ УЖЕ 97% ПУТИ.