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План белорусской оппозиции на понедельник 17 августа
17 августа 2020 | 08:52
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Телеграмм-канал NEXTA Live с более чем 2 млн. подписчиков опубликовал план действий протестующих на понедельник: Друзья, воскресенье было невероятным днём, который навсегда останется в истории Беларуси! Более полумиллиона человек на митингах по всей стране! Народ публично выдвинул свои требования, а у чиновников осталось совсем немного времени, чтобы начать их выполнять. Мы требуем немедленного освобождения всех политических заключённых и задержанных во время мирных акций, правды о пропавших без вести. Мы требуем ухода Лукашенко, а также честного и открытого суда над карателями и садистами.
ЗАВТРА И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДНИ ДО ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ — ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАБАСТОВКА.
- Призываем все предприятия страны повторить то, что они сделали в пятницу: начать всеобщую забастовку.
ВЫХОД НА УЛИЦЫ
- Минск. 10.00. Если Лукашенко приедет на МЗКТ, то призываем всех рабочих с других предприятий подойти к вашим коллегам и поддержать их. Выскажите всё, что вы думаете о пытках и убийствах, прямо ему в лицо.
ЗАВТРА РЕШАЕТСЯ МНОГОЕ. МЫ ПРОШЛИ УЖЕ 97% ПУТИ.
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