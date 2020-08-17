МВД Беларуси пообещало расследовать беспредел спецназа

17 августа 2020 | 08:11

Глава ведомства Юрий Караев пообещал разобраться со всеми случаями насилия и превышения полномочий со стороны силовиков.

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что милиция во время пресечения в стране акций протеста не применяла летального оружия.

В интервью сетевому изданию tut.by он пообещал разобраться со всеми случаями насилия и превышения полномочий со стороны силовиков.

"Эскалация шла с обеих сторон, - отметил министр. - Когда сбивают своих ребят, хладнокровие начинает изменять. Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет".

Отвечая на вопрос относительно гибели одного из участников манифестации, Караев заметил, что не является следователем. "Да, он [участник акции] умер, - сказал министр. - Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным".