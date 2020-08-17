Ветераны белорусской «Альфы» обратились к коллегам

17 августа 2020 | 08:50

Минское отделение ветеранов спецподразделения группы «Альфа» БООВ КГБ «Честь» сделало заявление по поводу ситуации в стране.

— Мы, ветераны антитеррористического подразделения «Альфа», посвятившие себя службе по защите белорусского народа и государства от террористических угроз, решительно осуждаем противоправные насильственные действия и произвол в отношении мирных граждан нашей страны, — говорится в обращении. — Считаем, что произошедшим событиям необходимо дать правовую оценку, а виновных привлечь к ответственности в соответствии с законами Республики Беларусь.