Внук Нурсултана Назарбаева загадочно умер в Лондоне

17 августа 2020 | 08:32

Мать подтвердила его смерть.

Бывший председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Дарига Назарбаева подтвердила, что ее сын Айсултан умер.

"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - говорится в опубликованном в Facebook сообщении фонда первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который возглавляет Дарига Назарбаева.

Ранее новостной портал zakon.kz сообщил, что 29-летний Айсултан умер минувшей ночью в Лондоне. Причиной его смерти, предположительно, стала остановка сердца.

Айсултан - сын Дариги Назарбаевой, старшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Сама Назарбаева до начала мая нынешнего года занимала должность спикера Сената. Отец Айсултана Рахат Алиев в разные годы занимал должности первого вице-министра госдоходов республики, первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности, посла республики в Австрии, был одним из основных акционеров Нурбанка. В 2007 году ему было предъявлено обвинение в похищении бывшего председателя Нурбанка Абильмажина Гилимова и его заместителя Жолдаса Тимралиева. Некоторое время Рахат Алиев жил в Австрии, где получил политическое убежище, затем был арестован по запросу казахстанских властей и находился в тюрьме. В 2015 году он был найден мертвым в собственной камере.

По данным zakon.kz, Айсултан учился в "Международном колледже непрерывного образования" в Астане (прежнее название столицы Казахстана), а также в школе-пансионе "Американская международная школа" в Австрии. В 2010 году он окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте, а в 2012 году начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, где прослужил год.

13 февраля 2020 года якобы от имени Айсултана были написаны два поста в Facebook, в которых тот просил политического убежища в Великобритании, ссылаясь на то, что на него оказывается давление. В этот же день министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что тему спекуляций вокруг внука первого президента республики пора закрыть. Он также отметил, что считает неэтичным обсуждение и цитирование человека, "находящегося на стадии лечения от наркозависимости".