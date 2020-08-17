ТЕМА

ЕС поддержит бастующих беларусов материально

17 августа 2020 | 14:01

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ЕС готовится оказать помощь всем бастующим рабочим Беларуси. Это будет идти совместно с санкциями против окружения Лукашенко.


Также люди собирают деньги для бастующих и готовы их поддержать. Фондов много, деньги ежедневно пополняются.

Об этом сообщает оппозиционый телеграмм-канал NEXTA



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