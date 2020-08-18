Маск начал внедрять альтернативу метрополитену, начав с Лас-Вегаса

18 августа 2020 | 12:23

Boring Company Илона Маска, занимающаяся строительством подземных тунелей в городах для транспортного сообщения одержала ощутимую победу.- Лас-Вегас дал зеленый свет строительству инфраструктуры скоростных туннелей под городом.

Пассажиров по подземным туннелям будут перевозить машины Tesla, управляемые компьютером; скорость будет достигать 240 км в час; а остановки планируются в большом кол-ве - многие казино уже подали заявки на строительство. Стоимость проезда ожидается на уровне метро, только поездка будет занимать в несколько раз меньше времени и в личной Tesla вместо давок.

Что на счет времени строительства тоннелей? Сейчас Boring Company роет туннели со скоростью 1.6 км в неделю, что в 10 раз быстрее прокладки метро. И в планах компании увеличить эту скорость до 11 км в день! Стоимость строительства? И тут в десятки раз дешевле метро! Первый запуск - в феврале 2021.