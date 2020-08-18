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42% українців не збираються робити щеплення від коронавірусу, - опитування
18 августа 2020 | 12:39
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Третина опитаних не вірить у реальність епідемії коронавірусу та вважає небезпеку перебільшеною.
Про свою готовність зробити безкоштовне схвалене ВООЗ щеплення від коронавірусу заявили майже половина українців.
Про це повідомляє "Цензор.нет" з посиланням на результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Третина тих, хто не збирається робити щеплення, вважає, що пандемії не існує, а небезпека COVID-19 перебільшена.
47% опитаних сказали, що готові зробити щеплення від коронавірусу. 42% не погодилися на це. Ще 11% поки що не прийняли рішення.
Серед тих, хто не збирається скористатися вакциною, третина не вірить у реальність епідемії коронавірусу та вважає небезпеку перебільшеною. Ще 1/5 частина побоюється, що під виглядом вакцини їм можуть вколоти щось інше.
Противників щеплення від COVID-19 також непокоїть, що вакцина може виявитися небезпечною або неефективною.
17% виступають проти щеплень загалом, 13% розраховують на своє добре здоров'я, 11% бояться, що можуть заразитися коронавірусом через щеплення, 8% вважають, що вже перехворіли і в них є антитіла.
Опитування проводили з 7 по 11 серпня методом САТІ (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Участь в опитуванні взяли 2000 українців. Статистична похибка не перевищує 2,2%.
Нагадаємо, голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус 10 серпня заявив: щоб вакцинувати від коронавірусної інфекції всіх мешканців планети, знадобиться понад 100 мільярдів доларів.
Перші випробування на людях потенційної вакцини проти коронавірусу наприкінці липня розпочала Індія. 27 липня розпочалося найбільше на сьогодні випробування вакцини від коронавірусу у США. Участь у ньому беруть 30 тисяч добровольців.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що вакцина від коронавірусу COVID-19, розроблена китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1 тис. гривень.
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