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Экс-чиновник рассказал о желании Трампа обменять Пуэрто-Рико на Гренландию
20 августа 2020 | 08:29
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Президент США Дональд Трамп предлагал обменять Пуэрто-Рико на Гренландию. Глава Белого дома объяснил желание избавиться от территории тем, что там "грязно и бедные люди".
Об этом рассказал в интервью MSNBC бывший сотрудник Министерства внутренней безопасности США Майлз Тэйлор.
По его словам, это произошло во время рабочей поездки президента, когда Пуэрто-Рико восстанавливался после разрушительного урагана 2017 года.
"Однажды прежде чем мы уехали, он сказал, что он не просто хочет приобрести Гренландию, а что он хочет понять, может ли он продать, обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, потому что, по его словам, Пуэрто-Рико грязен, а люди там бедны", - сказал Тейлор.
Отвечая на вопрос ведущей, он пояснил, что не воспринял сказанное президентом как шутку.
Пуэрто-Рико - зависимая от США территория, находится под управлением Штатов, но не является их неотъемлемой частью. Пуэрториканцы имеют двойное гражданство - Пуэрто-Рико и США, без права участия в выборах президента США.
Напомним, ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на сообщение о намерениях США приобрести Гренландию заявила, что разговоры о продаже острова прекращены. Она добавила, что дискуссия по Гренландии является абсурдной.
Как писало РБК-Украина ранее, стало известно, что Белый дом самом деле рассматривает идею приобретения Гренландии.
В ответ датские политики высмеяли Трампа за его желание приобрести остров. В частности, бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен вообще назвал эту информацию первоапрельской шуткой.
РБК-Украина
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