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Одеського поліцейського затримали за крадіжку авто

20 августа 2020 | 17:12

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Слідчі Миколаївського територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру інспектору полку управління патрульної поліції в Одеській області та громадянину у крадіжці авто. Про це повідомляє пресслужба ДБР.


"Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку лютого 2020 року лейтенант поліції вирішив незаконно заволодіти транспортним засобом марки "BMW 320D". Для цього він звернувся за допомогою до свого знайомого", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, правоохоронець разом зі спільником прибули до будинку в м. Одеса, біля якого був припаркований автомобіль. Вони зняли з автомобіля білоруські номери та замінили їх польськими. Після цього за допомогою евакуатора переправили авто в село Дачне Одеської області.

"Під час проведення обшуку слідчими ДБР за місцем проживання одного з фігурантів провадження було виявлено та вилучено вкрадений автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваним загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в липні ДБР затримало слідчого Нацполіції, який вимагав грошей за повернення вилученого автомобіля.



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