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Министр культуры хочет распилить на “Большом строительстве” 2 млрд долларов
20 августа 2020 | 23:57
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На ближайшие четыре года на программы по реставрации и реконструкции культурных объектов страны необходимо более 55 млрд грн. Об этом на пресс-конференции сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Интерфакс-Украина.
“На осуществление программ на ближайшие четыре года необходимо более 55 млрд грн”, — сказал Ткаченко.
Министр отметил, что речь идет не только о реставрации и реконструкции данных объектов, но и о строительстве новых сопутствующих сооружений, создании Центров культурных услуг, в частности, о трансформации клубов и библиотек в современные центры.
По словам министра, в сфере Минкультуры числится 130 тыс. недвижимых объектов, 80% из которых нуждаются в срочной реставрации.
“Наша идея относительно реконструкции и реставрации — это не просто сохранить объекты, а наполнить их новым значением”, — сказал Ткаченко.
Как сообщалось, 18 августа президент Владимир Зеленский своим указом поручил Кабинету министров обеспечить разработку и реализацию ряда мер в рамках программы “Большое строительство”, которые в том числе предусматривают реконструкцию объектов культурного наследия, развитие креативных индустрий и туризма в Украине.
Согласно документу, Кабмин должен разработать и утвердить порядок отбора проектов ремонтно- реставрационных и консервационных работ для объектов культурного наследия. Речь идет о замках, других фортификационных, оборонительных, дворцово-парковых комплексах.
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