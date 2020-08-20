“ArcelorMittal Кривой Рог” передал 50 млн тонн шлаков на проекты тестя Зеленского

20 августа 2020 | 23:59

“АрселорМиттал Кривой Рог” передал 50 млн тонн металлургических шлаков госпредприятию “Новые технологии дорожного строительства”, сообщает пресс-служба компании.

После переработки в шлаковый щебень и песок они будут использованы в строительстве и ремонте украинских дорог в рамках государственной программы.

По информации “Укравтодора”, в 2020 году планируется использовать около 500 тысяч кубометров металлургических шлаков для строительства дорог. По состоянию на середину августа уже использовано более 100 тысяч кубометров. В основном, в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. “АрселорМиттал Кривой Рог” оказался в числе предприятий, предоставивших для строительных работ свой шлак.

“Мы хотели бы, чтобы “Укравтодор” и местная власть более активно использовали шлаки “АрселорМиттал Кривой Рог”, которые по своим характеристикам полностью соответствуют государственным стандартам Украины для дорожного строительства. Их можно применять в слоях основания дороги, а также в качестве мелкого и крупного заполнителя для дорожного бетона и асфальта. Если в стране начнут широко использовать металлургические шлаки, то можно решить сразу несколько проблем. Во-первых, улучшить качество дорожного покрытия. Во-вторых, решить экологическую проблему накопления и утилизации отходов. Более того, это экономически целесообразно, так как дороги по данной технологии обойдутся государству дешевле, чем с использованием природных материалов”, — заявил главный инженер проектов АМКР Андрей Бабенко.

Напомним, отец Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником нардепа от “Слуги народа” Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие.

Кияшко является кандидатом технических наук, доцентом кафедры “Строительные конструкции и сооружения” Киевского института железнодорожного транспорта, преподает дисциплину “Строительные конструкции и сооружения на транспорте”.

Тесть президента работает над темой очистки Украины от промышленных отходов, которые образуются в результате добычи руды в шахтах, а также шламовых отвалов на “Криворожстали”, “Запорожстали” и других промышленных предприятиях. В частности, изучает их возможную переработку в дорожное покрытие.

Кабинет министров на заседании 4 декабря 2019 года принял распоряжение “О применении отходов производства в дорожном строительстве”, предусмотрев преимущество для строительства дорог из отходов на тендерах.