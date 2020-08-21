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Глава КНДР делегировал часть полномочий сестре
21 августа 2020 | 09:03
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Ким Е Чжон будет отвечать за политику КНДР в отношении США и Южной Кореи.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын делегировал часть обязанностей своим помощникам, в том числе сестре Ким Е Чжон. Сейчас она возглавляет партийный отдел пропаганды.
Об этом сообщает разведка Южной Кореи, передает BBC.
Согласно данным разведки, Ким по-прежнему сохраняет "абсолютную власть", но делегировал различные направления политики другим, чтобы снизить уровень стресса. Е Чжон теперь будет руководить "общими делами государства".
Сестра лидера КНДР теперь отвечает за политику Пхеньяна в отношении Соединенных Штатов и Южной Кореи, помимо других вопросов политики. Теперь Е Чжон является "фактическим лидером номер два", однако, по данным разведки, Ким Чен Ын "не выбрал преемника".
Отметим, Ким Е Чжон является младшей сестрой Ким Чен Ына. С первого дня правления брата она была рядом с ним. Их дружеские и доверительные отношения, скорее всего, завязались еще в конце 1990-х. Тогда они вместе учились в частной школе в Швейцарии и жили в изоляции - в отдельном доме под охраной.
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