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Италия выдала России арестованного по запросу США топ-менеджера “дочки” Ростеха
21 августа 2020 | 17:16
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Власти Италии эстрадировали в Россию топ-менеджера входящей в Ростех Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова. Он был арестован в Неаполе по запросу США, Вашингтон обвиняет его в промышленном шпионаже.
По версии американского следствия, Коршунов сумел получить запатентованные в США разработки двигателя, которыми Ростех планировал модернизировать двигатели ПД-14, разработанные для нового российского пассажирского самолёта МС-21.
С помощью новых технологий ОДК планирует разработать гражданский двигатель сверхбольшой тяги, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на материалы расследования.
Уже после ареста в США в России на топ-менеджера завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. После этого Генпрокуратура потребовала от итальянских властей экстрадиции россиянина. Сам он согласился, чтобы его выдали Москве, а не Вашингтону. Подробности этого дела не раскрываются.
Источник: GuildHall
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[20.08.2020]
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