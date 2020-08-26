Cвятослав Пискун уже никому ничего не советует

Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником на общественных началах 27 июля. 61-летний Пискун трижды занимал должность генпрокурора: во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

Пискуна уволили приказом. О причинах не сообщается. Он пробыл в должности меньше месяца.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила своего внештатного советника Святослава Пискуна. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на "информированных собеседников".