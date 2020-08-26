ТЕМА

Cвятослав Пискун уже никому ничего не советует

26 августа 2020 | 09:53

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила своего внештатного советника Святослава Пискуна. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на "информированных собеседников".


Пискуна уволили приказом. О причинах не сообщается. Он пробыл в должности меньше месяца.

Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником на общественных началах 27 июля.

61-летний Пискун трижды занимал должность генпрокурора: во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

Олдовый
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100