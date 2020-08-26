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Cвятослав Пискун уже никому ничего не советует
26 августа 2020 | 09:53
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила своего внештатного советника Святослава Пискуна. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на "информированных собеседников".
Пискуна уволили приказом. О причинах не сообщается. Он пробыл в должности меньше месяца.
Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником на общественных началах 27 июля.
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[20.08.2020]
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