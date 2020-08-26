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Силовики в Беларуси снова избивают и задерживают протестантов
26 августа 2020 | 09:59
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Белорусские силовики применил слезоточивый газ во время разгона акции протеста в Гродно. Митингующие собрались возле РОВД.
Также сообщается, что силовики задержали активиста Евгения Дудкина, который выступал у РОВД и поддерживал бастующих работников "Гродно Азота".
"Евгения задержали по дороге домой в троллейбусе. Сейчас его везут в то же отделения милиции", — говорится в сообщении.
Когда митингующие расходились, их начали задерживать люди в штатском. После стычек ОМОНовцы применили к ним слезоточивый газ, сообщил сайт hrodna.life.
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[20.08.2020]
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