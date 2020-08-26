ТЕМА

Силовики в Беларуси снова избивают и задерживают протестантов

26 августа 2020 | 09:59

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Белорусские силовики применил слезоточивый газ во время разгона акции протеста в Гродно. Митингующие собрались возле РОВД.



Несколько человек были задержаны, передает телеканал "Белсат".

Также сообщается, что силовики задержали активиста Евгения Дудкина, который выступал у РОВД и поддерживал бастующих работников "Гродно Азота".

"Евгения задержали по дороге домой в троллейбусе. Сейчас его везут в то же отделения милиции", — говорится в сообщении.

Когда митингующие расходились, их начали задерживать люди в штатском. После стычек ОМОНовцы применили к ним слезоточивый газ, сообщил сайт hrodna.life.



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