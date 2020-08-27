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Медведев поручил готовиться к отказу Европы от российской нефти

27 августа 2020 | 10:43

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Введение углеродного налога приведет к «значительному сокращению» поставок в ЕС всех видов российского сырья. Планы Евросоюза по переходу к климатической нейтральной энергетике будут иметь «очень серьезные последствия» для российской экономики и принесут ей потери, которые «невозможно подсчитать», заявил в четверг замглавы СовБеза России Дмитрий Медведев.


С 2025 года Евросоюз планирует ввести так называемый углеродный налог: поставщики товаров на европейский рынок, которые в процессе их производства сжигают много ископаемого топлива, будут платить около 30 евро за каждую тонну углекислого газа, попавшего в атмосферу. Налоговый механизм, как ожидается, будет включен в новый европейский закон о климате, который должен быть принят в 2021 году. Его цель - выполнить Парижское соглашение по климату и удержать рост глобальной средней температуры в пределах 1,5-2 градуса по Цельсию.

Результатом станет «значительное сокращение» поставок российских сырьевых товаров в Европу - это и нефть, и уголь, и металлы, перечислил Медведев. Дело в том, что при их добыче и переработке российские предприятия выбрасывают в атмосферу значительные объемы СО2.

«По сути это такой скрытый протекционизм, правда, под очень благовидным предлогом, который будет мешать доступу наших товаров на рынок Европейского союза», - констатировал Медведев. «По оценкам академии наук, финансовые потери отечественных экспортеров будут составлять миллиарды евро», - сказал он, добавив, что «речь идёт об очень значительных выпадающих доходах», а «подобный механизм, если его вводить без каких-либо ограничений или комментариев, будет противоречить нормам действующих международных соглашений, включая рамочную конвенцию ООН по изменению климата».

Россия, по словам Медведева, должна разработать меры внутреннего и внешнего реагирования, если налог будет введен. «Надо подумать о том, как поддержать наиболее уязвимые предприятия и отрасли в случае если такие решения вступят в силу, - сказал он. - Нам нужно здесь вести переговоры и в двустороннем формате, и с Европейским союзом, и, конечно, на профильных международных площадках, включая ВТО, органы, которые занимаются изменением климата и соответствующими конвенциями»).

Долгосрочные планы ЕС предполагают полный отказ от ископаемых источников топлива, таких, как нефть и газ, заявила в июле еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. «Цель ЕС - в том, чтобы к 2050 году стать климатически нейтральными», - предупредила Симсон, добавив, что все поставщики должны «иметь это в виду».



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