ТЕМА

Американец спрятал труп любовницы за диваном арендованной квартиры в Киеве

27 августа 2020 | 11:04

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В Киеве гражданина США задержали по подозрению в убийстве женщины. УНН из собственных источников в правоохранительных органах стали известны детали преступления.


Гражданин США (1959 года рождения) в центре Киева познакомился с жительницей Одессы (1986 года рождения). Они обменялись номерами телефонов и через некоторое время встретились в квартире, которую снимал иностранец. Там они вместе проводили время.
 
Во время распития спртного мужчине показалось, что женщина пытается что-то подсыпать в его бокал. Он схватил женщину за шею и начал душить, когда понял, что потерпевшая не дышит, то спрятал ее тело за диваном. Когда в квартиру по окончании срока аренды пришел хозяин, то иностранец сказал, что чувствует себя плохо и ему срочно нужно в больницу.
 
Иностранца забрала "скорая", а хозяева, начав убирать квартиру, обнаружили труп женщины.
 
Иностранец из больницы сбежал, но был задержан полицией.
 
На данный момент начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
 
Пока полиция официальных комментариев не предоставила.

 
 
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